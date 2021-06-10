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Валуев поддержал решение УЕФА по форме сборной Украины и высказался о лозунге «Героям слава»

12:38
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение УЕФА, который обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».

«Это националистический лозунг. Очень странно, что изначально эту форму пропустили. Не должны были пропускать, тогда бы и не пришлось убирать эти слова. Вы поймите, что был расчет на реакцию. Если бы не было реакции на эти слова, то так бы всё, наверное, и осталось», — сказал Валуев «СЭ».

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

(Мария Куцубеева)

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