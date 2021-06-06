На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Небольшой скандал перед чемпионатом Европы.

Что случилось

Сборная Украины представила форму, в который сыграет на стартующем 11 июня Евро-2020.

На футболке изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года.

Кроме того, на воротничке есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

«Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Ее главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный прогноз для всех нас в нашей стране. Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века. Где на «Славе Украине!» отвечают «Героям слава!» и который теперь тоже будет на форме и вдохновляет наших футболистов на новые победы», — так прокомментировал комплект глава Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Что об этом говорят в России

«Украину потихоньку забывают, в мире полно других проблем. Сейчас на повестке историческая встреча президентов Америки и России. Украина ищет любой повод напомнить о себе. И российские журналисты сейчас из этого раздуют такого слона, что действительно весь мир обратит внимание. Кто на форму смотрит? Я даже не понял, что у них на форме изображено. Нам ничего не надо с этим делать. Давайте играть в футбол и обсуждать качество нашей сборной накануне чемпионата Европы. Журналисты должны успокоиться, все беды от вас», — сказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«По положению о чемпионате так просто делать нельзя. Это политический лозунг, который не имеет права быть на форме. Если руководство УЕФА не будет слепым, то оно запретит Украине выступать в этой форме. Это нарушение принципа международных спортивных состязаний — спорт вне политики! Лично мне наплевать, что изображено на украинской форме. Если это была сильная команда, то да. А это же мелкие аутсайдеры. После первого крупного проигрыша про них забудут. Никому эта Украина не интересна», — заметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Украине правда могут запретить играть в этой форме?

Вот что говорится в регламенте чемпионата Европы:

Статья 54.2. «Участвующие ассоциации должны использовать игровую одежду, которая была утверждена администрацией УЕФА. Образцы любой новой игровой одежды должны быть отправлены в администрацию УЕФА для утверждения не менее чем за четыре недели перед ее использованием по назначению».

Статья 54.4. «Комплекты для финального турнира, используемые ассоциациями-участниками, должны быть отправлены в администрацию УЕФА, которая подтвердит точную процедуру утверждения. На основе этой процедуры администрация УЕФА выпустит решение об одобрении или отклонении различных предметов».

Что касается запретов, то статья 54.05 гласит следующее: «Все предметы экипировки, которые используются во время финального турнира, должны быть свободны от любой спонсорской рекламы».

В чем Украина играла на Евро-2016?

На форме, в которой сборная Украины выступала на Евро-2016, не было никаких карт и лозунгов. На лицевой стороне футболки был расположен графический принт типа «шотландка», никак не связанный с культурой и традициями страны.

Более того, комплект многим не понравился. Британский телеканал Sky Sports провел опрос среди своих зрителей, которые признали форму сборной Украины худшей среди всех 24 участников турнира.