Колосков назвал чушью решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «героям слава»
12:23
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава».
«Не могу назвать это победой! Я не удовлетворен данным решением. А то УЕФА думает, что мы с этим согласимся. Радоваться тут нечему. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс», — сказал Колосков «СЭ»
На футболках Украины изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым. Кроме этого, на воротничках присутствовали надписи «Слава Украине» и «Героям слава».
В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.
(Владислав Флегонтов)
Читайте также
В полуфинале Кубка Стэнли — дуэль российских вратарей. Василевский уже выбил Бобровского. Что будет с Варламовым?
11
Зачет
vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю