Колосков назвал чушью решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «героям слава»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава».

«Не могу назвать это победой! Я не удовлетворен данным решением. А то УЕФА думает, что мы с этим согласимся. Радоваться тут нечему. Что за победа такая? Чушь какая-то! Это не решение вопроса. Это слабенький компромисс», — сказал Колосков «СЭ»

На футболках Украины изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым. Кроме этого, на воротничках присутствовали надписи «Слава Украине» и «Героям слава».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

(Владислав Флегонтов)