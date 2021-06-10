Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА по поводу формы сборной Украины

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА, который обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».

«УЕФА принял решение — молодцы! Меня бесит то, что все обсуждают форму сборной Украины, а не российский спорт, — сказал Губерниев «СЭ». — Мы должны заниматься собственной страной, а мы обсуждаем форму, которая никак не связана с нашей страной. Крым — наша земля и точка. Все равно, что они там намалюют. С ластиком мы к ним подбегать не будем. Подойти и закрасить их форму тоже никто не может. В первую очередь, нам надо болеть и поддерживать свою команду».

На экипировку национальной сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в ее составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что слоган «Героям слава» украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

(Владимир Пушкарев)