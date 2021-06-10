УЕФА потребовал от Украины убрать с формы сборной слоган «Героям слава!»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

О карте Украины с Крымом в ответе УЕФА говорится: «Учитывая, что Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами, признает территориальные границы как изображенные в дизайне, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Правил УЕФА по экипировке».

О словах «Слава Украине» в УЕФА заметили: «Этот слоган был утвержден в 2018 году и соответствует статьям 13 и 19 Регламента УЕФА по экипировке. Этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на футболке национальной сборной».

О слогане «Героям слава!» в союзе добавили: «УЕФА внимательно изучил недавно добавленный слоган на внутренней стороне воротника «Слава нашим героям», который был включен в новый образец футболки и впоследствии утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время значение, созданное комбинацией двух лозунгов, не рассматривались. После дальнейшего анализа это конкретное сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот особый слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке».

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.

(Данил Алешин)