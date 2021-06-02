Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В Госдуме предложили вызвать датского посла в МИД из-за ситуации с недопуском российских болельщиков

14:30
Теги:

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение властей Дании не пускать российских болельщиков на матч Евро-2020.

«Это в чистом виде нарушение обязательств со стороны Дании. Я думаю, здесь нужно вмешиваться на уровне МИДа, вызывать посла Дании, чтобы он объяснял позицию. У них в последнее время проходят только какие-то идиотские решения. Наших болельщиков нельзя оставлять с этим безумием один на один. Пусть они понимают, что мы за своих будем вписываться.

Люди купили билеты на матч, оплатили проживание, билеты. Получается, их просто хотят обмануть. Зеркальными мерами отвечать не стоит. Датские болельщики не виноваты. Они, наоборот, должны стать орудием мягкой силы. Приедут домой и скажут: «Что вы наделали, идиоты?» И выберут другое правительство. Я учил датский язык, сам могу с болельщиками пообщаться", — сказал Милонов «СЭ».

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. 1 июня сообщалось, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку российские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.

(Сергей Федоров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов
Почему дергается глаз — рассказывает врач
В Польше пытались освистать российский гимн перед началом матча
В США указали на риск ядерного конфликта с РФ при малейшем столкновении

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры