В Госдуме предложили вызвать датского посла в МИД из-за ситуации с недопуском российских болельщиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение властей Дании не пускать российских болельщиков на матч Евро-2020.

«Это в чистом виде нарушение обязательств со стороны Дании. Я думаю, здесь нужно вмешиваться на уровне МИДа, вызывать посла Дании, чтобы он объяснял позицию. У них в последнее время проходят только какие-то идиотские решения. Наших болельщиков нельзя оставлять с этим безумием один на один. Пусть они понимают, что мы за своих будем вписываться.

Люди купили билеты на матч, оплатили проживание, билеты. Получается, их просто хотят обмануть. Зеркальными мерами отвечать не стоит. Датские болельщики не виноваты. Они, наоборот, должны стать орудием мягкой силы. Приедут домой и скажут: «Что вы наделали, идиоты?» И выберут другое правительство. Я учил датский язык, сам могу с болельщиками пообщаться", — сказал Милонов «СЭ».

Матч Дания — Россия состоится 21 июня в Копенгагене. 1 июня сообщалось, что датские власти отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку российские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.

(Сергей Федоров)