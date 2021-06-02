Бояринцев удивился отсутствию Лунева в заявке сборной России на чемпионат Европы

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев заявил, что удивлен отсутствию вратаря «Зенита» Андрея Лунева в финальной заявке национальной команды на чемпионат Европы.

«Меня удивляет отсутствие Лунева. Может быть, какое-то недомогание есть у игрока. Мне кажется, в расширенном списке он был самым опытным, наравне с Шуниным. Думаю, что это связано с возможной травмой. Не попал даже в расширенную заявку Гильерме, но это неудивительно. Он хороший вратарь, неплохо стоит в клубе. Однако в сборной у него нет такой стабильности, как в «Локомотиве». В данной ситуации, наверное, выбор изначальной четверки вратарей был правильным. Хотя Сафонов тоже пропустил много, его появление тоже несколько непонятно. Чемпионат Европы — престижный турнир, и оказаться в итоговой тройке было бы логичнее Луневу», — цитирует «Газета.ru» Бояринцева.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Сегодня, 2 июня сборная России опубликовала финальную заявку на чемпионат Европы. В ней отсутствуют четыре игрока из расширенного состава: вратарь Андрей Лунев, защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, а также полузащитник Арсен Захарян.

Заявка сборной России на чемпионат Европы