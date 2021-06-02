Бояринцев поделился мнением о нападающих, вошедших в заявку сборной России на Евро-2020

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился мнением о нападающих национальной команды, которые сыграют на чемпионате Европы по футболу. В итоговую заявку попали Артем Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.

«Если оценивать атаку по последнему матчу, мало что поменялось по сравнению с чемпионатом мира. Ставка идет на фактурного нападающего — это, прежде всего, Дзюба. Заболотный провел неплохой сезон в «Сочи», вернулся в родной ЦСКА — наверное, испытывает хорошие и положительные эмоции. Если исходить из рисунка сборной в последних матчах, нужен второй фактурный форвард. Есть еще и Соболев, но он в плане созидания посильнее этих двоих. Возможно, сборная будет играть в два нападающих.

Заболотный сейчас выглядит как второй номер Дзюбы. Но если выбирать из других форвардов, он, наверное, наиболее достоин того, чтобы попасть в окончательный список сборной», — приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

2 июня сборная России опубликовала финальную заявку на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).