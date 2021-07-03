УЕФА удовлетворен организацией матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворены организацией прошедших матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.
«Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления [у УЕФА от матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке», — приводит ТАСС слова генерального директора оргкомитета российской части турнира Алексея Сорокина.
В Санкт-Петербурге прошло семь матчей Евро-2020, начиная от групповой стадии до 1/4 финала: Бельгия — Россия (0:1), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2), Швеция — Польша (3:2) и Швейцария — Испания (1:1, победа испанцев в серии пенальти).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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