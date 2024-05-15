Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 19:46

Сборная Германии со счетом 8:1 разгромила Латвию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Германия — Латвия.
Фото Global Look Press

Сборная Германии с крупным счетом обыграла Латвию в групповом турнире чемпионата мира — 8:1.

Дубль оформил Джон-Джейсон Петерка. По одной шайбе забросили Доминик Кахун, Кай Висманн, Леонард Пфедерль, Паркер Туоми, Марк Михаелис и Нико Штурм.

За сборную Латвии отличился Маркус Комульс.

Германия (6 очков) поднялась на третье место в группе B. Латвия (7) остается второй.

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Латвия — 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Голы: Кахун — 2 (Кельбле, Тиффельс), 5:27 — 1:0. Висманн — 1 (бол., Штурм), 18:05 — 2:0. Пфедерль — 3 (Элиз, Й. Мюллер), 20:48 — 3:0. Туоми — 1 (Кастнер, Угбекиле), 22:42 — 4:0. Петерка — 1 (бол., Райхель, Висманн), 25:37 — 5:0. Михаелис — 2 (бол., Элиз, Й. Мюллер), 30:54 — 6:0. Петерка — 2 (Стаховяк, Райхель), 35:53 — 7:0. Комульс — 1 (Дзиеркалс), 39:02 — 7:1. Штурм — 1, 44:28 — 8:1.

Вратари: Грубауэр — Гудлевскис (Мерзликинс, 24:02).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (8+12+11) — 22 (9+5+8).

Судьи: Брандер, Кэмпбелл.

15 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
5
2
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия обыграла Данию и одержала третью победу на домашнем чемпионате мира

Чехия обыграла Данию, Германия разгромила Латвию: результаты матчей чемпионата мира 15 мая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости