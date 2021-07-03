Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Instagram ответила на вопросы подписчиков. 24-летняя россиянка призналась, что болеет за сборную Италии на Евро-2020.

«Лизок, за кого болеешь сама?» — спросил один из пользователей.

Туктамышева в ответ выложила итальянский флаг.

2 июля сборная Италии выиграла у Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2020. В полуфинале турнира команда Роберто Манчини сыграет против Испании.