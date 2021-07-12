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Twitter удалил более тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии

17:20
Маркус Рэшфорд. Фото AFP
Маркус Рэшфорд. Фото AFP
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Администрация социальной сети Twitter удалила свыше 1 тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро от Италии (1:1, пенальти 2:3), информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рэшфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака — британец с нигерийскими корнями.

Официальный представитель соцсети заявил, что «отвратительным расистским оскорблениям» не может быть места в Twitter. Учетные записи авторов ряда удаленных сообщений были временно заблокированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления расизма со стороны пользующихся Twitter болельщиков, заявив, что им должно быть стыдно за себя. Глава МВД Великобритании Прити Пател, со своей стороны, пообещала, что авторов разжигающих ненависть высказываний «призовут к ответу».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11884187

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