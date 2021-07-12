Британский премьер осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением по поводу оскорблений и угроз в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этом ужасном злоупотреблении должно быть стыдно», — написал Джонсон в Twitter.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.