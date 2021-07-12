Мостовой отреагировал на слова Аршавина о бездарностях в финале Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил слова Андрея Аршавина о финале Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, пенальти — 3:2).

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что финал Евро-2020 не принес ему никакого удовольствия, а на вопрос о серии пенальти ответил: «Такие бездарности».

«Мы были в прямом эфире, — сказал Мостовой «СЭ». — Аршавин был в студии в Санкт-Петербурге, а мы в Москве. Каждый выражал свое мнение. Ему игра не понравилась. Какие-то моменты в игре нам тоже не доставили удовольствия. Игровых моментов было немного, можно по пальцам одной руки посчитать. Хотя накал, страсть и эмоции перед финалом завораживали. Бездарности? Замена Санчо и Рэшфорда была сделана, очевидно, под пенальти».

Мостовой также отметил, что Саутгейт не должен был выпускать Санчо и Рэшфорда на серию пенальти.

«Я говорил, что их могут сделать врагами, если они не забьют. Эти молодые за весь турнир вышли раза два. И тут их сразу бросают в пекло. Саутгейт не должен был так поступать. Конечно, легкие ноги, но нужен же опыт. Ударили же они плохо, если говорить объективно. Поэтому Доннарумма и взял», — добавил Мостовой.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году.

Финал Евро-2020 прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.