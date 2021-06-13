Талалаев призвал российских судей смотреть Евро и брать пример с лучших арбитров
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев во время комментирования матча Бельгия — Россия (0:3) призвал российских арбитров ориентироваться на работу европейских коллег на Евро-2020.
«Очень хочется, чтобы наши арбитры в большом количестве смотрели эту трансляцию. Мы двинем наш футбол вперед, когда единоборства будут так трактоваться, а судьи не будут устраивать листопад», — сказал в прямом эфире канала «Россия-1» Талалаев, оценив уровень допуска в единоборствах.
Главным арбитром матча Бельгия — Россия был испанец Антонио Мигель Матеу Лаос. От России на Евро работает Сергей Карасев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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