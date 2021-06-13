Павлюченко выразил недовольство физической подготовкой сборной России в матче с Бельгией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о поражении национальной команды от Бельгии в матче 1-го тура Евро-2020.

«Давайте вспомним 2008 год, мы тогда проиграли 1:4. Но у нас сейчас ещё две игры в запасе. Впереди финны и датчане, все будет решаться там. Обыгрываем двоих, набираем 6 очков и выходим дальше. Единственное, что мне не понравилось — это наша физическая подготовка. Мы не создали ни одного момента. Был только полумомент, что настораживает. А так, ничего страшного», — сказал Павлюченко.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.