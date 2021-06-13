Голландия — Украина: прогноз Булыкина на матч Евро-2020 13 июня
Бывший игрок «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы C Голландия — Украина на чемпионате Европы-2020 по футболу.
Встреча пройдет 13 июня в Амстердаме, начало — в 22.00 (мск).
«Голландия в этой встрече является фаворитом. Думаю, что команда победит со счетом 2:1», — сказал Булыкин «СЭ».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины играет также в одной группе с Австрией и Северной Македонией.
(Мария Куцубеева)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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