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Стали известны пары полуфиналистов Евро-2020

3 июля 2021, 23:52
Сборная Англии. Фото AFP
Сборная Англии. Фото AFP
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Сборная Англии со счетом 4:0 разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Англия стала последним полуфиналистом Евро-2020. В 1/2 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют против команды Дании. Встреча пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В другом полуфинале 6 июля там же сыграют сборные Италии и Испании.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля