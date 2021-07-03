Стали известны пары полуфиналистов Евро-2020

Сборная Англии со счетом 4:0 разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Англия стала последним полуфиналистом Евро-2020. В 1/2 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют против команды Дании. Встреча пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В другом полуфинале 6 июля там же сыграют сборные Италии и Испании.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».