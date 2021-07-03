Стали известны пары полуфиналистов Евро-2020
3 июля 2021, 23:52
Сборная Англии со счетом 4:0 разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
Англия стала последним полуфиналистом Евро-2020. В 1/2 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют против команды Дании. Встреча пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В другом полуфинале 6 июля там же сыграют сборные Италии и Испании.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».
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