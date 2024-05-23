Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:18

Сборная Нидерландов объявила расширенный состав на Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

16 мая сборная Нидерландов назвала расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Тренерский штаб во главе с Роналдом Куманом включил в предварительную заявку 30 футболистов.

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта», Роттердам);

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Стефан де Врей («Интер», Италия), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд, Германия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия);

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Йерди Схаутен (ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан», Италия), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико» Испания), Ваут Вегорст («Хоффенхайм», Германия), Брайан Бробби («Аякс»).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Нидерландов сыграет в группе D против Польши, Австрии и Франции.

Первый матч на турнире «оранжевые» проведут 16 июня со сборной Польши в Гамбурге.

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словения объявила предварительный состав на Евро-2024

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости