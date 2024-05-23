Сборная Италии объявила предварительный состав на чемпионат Европы-2024

Стал известен расширенный состав сборной Италии на чемпионат Европы 2024 года.

Тренерский штаб во главе с Лучано Спаллетти включил в предварительную заявку 30 футболистов, 27 из которых выступают в серии А.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия);

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лоренцо Пеллегрини, Брайан Кристанте (оба — «Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал», Англия), Самуэле Риччи («Торино»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Хорватии и Албании.

В матче первого тура итальянцы сыграют с Албанией. Встреча пройдет 15 июня в Дортмунде.