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Сегодня, 20:48

Стойкович продлил контракт со сборной Сербии до 2026 года

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович продлил контракт с Футбольным союзом страны.

Новое соглашение 59-летнего специалиста рассчитано до 2026 года. Тренер подпишет контракт 27 мая.

Стойкович возглавляет национальную команду с марта 2021 года. С ним сборная Сербии отобралась в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, не сумев выйти из группы.

Сербы выступят на чемпионате Европы-2024 в Германии. В групповом турнире команда сыграет с Англией, Словенией и Данией.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
Драган Стойкович
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