Стойкович продлил контракт со сборной Сербии до 2026 года

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович продлил контракт с Футбольным союзом страны.

Новое соглашение 59-летнего специалиста рассчитано до 2026 года. Тренер подпишет контракт 27 мая.

Стойкович возглавляет национальную команду с марта 2021 года. С ним сборная Сербии отобралась в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, не сумев выйти из группы.

Сербы выступят на чемпионате Европы-2024 в Германии. В групповом турнире команда сыграет с Англией, Словенией и Данией.