Тен Хаг — о невызове Рэшфорда на Евро-2024: «Уверен, Маркус преодолеет это и забьет еще больше голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о форме нападающего Маркуса Рэшфорда, который не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Во вторник, 21 мая, пресс-служба национальной команды Англии объявила предварительный состав на чемпионат Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Гарета Саутгейта сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

«Кажется, он в порядке. В карьере бывают взлеты и падения. Падения также могут придать сил, и я вижу это на тренировках, он будет очень мотивирован. Он ответит игрой, у него хорошая карьера, и я уверен, что он преодолеет это и забьет еще больше голов», — приводит Goal слова тен Хага.

В субботу, 25 мая, «красные дьяволы» проведут последний матч сезона. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.