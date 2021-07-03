Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла команду Украины (4:0). Игра проходила в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико».

Счет в матче на четвертой минуте открыл Харри Кейн. Во втором тайме англичане забили еще три мяча. Сначала отличился Харри Магуайр, затем Кейн оформил дубль, после чего свой первый гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля. В другом полуфинале днем ранее сыграют Италия и Испания. Обе игры, как и финал, который состоится 11 июля, пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы. Англичане сохраняют шансы впервые выиграть турнир.

Евро-2020

1/4 финала

Украина — Англия — 0:4 (0:1)

Голы: Кейн, 4 (0:1). Магуайр, 46 (0:2). Кейн, 50 (0:3). Хендерсон, 63 (0:4).

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов (Цыганков, 35), Караваев, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Шапаренко, Миколенко, Яремчук, Ярмоленко.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу (Триппьер, 65), Санчо, Маунт, Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Калверт-Льюин, 73).

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт, Данкерт (все — Германия).

3 июля. Рим. Стадион Олимпийский.