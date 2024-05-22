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Сегодня, 13:52

Сборная Шотландии назвала расширенный состав на Евро-2024

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Эндрю Робертсон.
Фото Global Look Press

Сборная Шотландии огласила расширенную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

Сборная Шотландии на чемпионате Европы в Германии сыграет в группе А против Германии, Венгрии и Швейцарии.

Первый матч на турнире швейцарцы проведут с хозяевами первенства 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене».

Футбол
Сборная Шотландии по футболу
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