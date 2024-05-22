Агент Барбоза считает сборную Португалии реальным претендентом на победу на Евро-2024
Агент Паулу Барбоза считает, что сборная Португалии способна претендовать на победу на чемпионате Европы-2024.
— На ваш взгляд, Роналду на Евро должен быть игроком ротации?
— Все зависит от его формы. Если Роналду в порядке, то должен начинать матчи, а потом его уже можно менять.
— Ваш прогноз: сколько голов он забьет на чемпионате Европы?
— Точное число не назову. Но, конечно, забьет. У него будет предостаточно моментов. Сборная играет в атаку, на него.
— Просто вы довольно часто говорили про зависимость сборной от Криштиану? Когда же она закончится?
— От слов своих не отказываюсь. Сборная играет разнообразнее, более творчески, когда она не зависит от одного исполнителя. Сейчас у нас новый тренер. Посмотрим, как он выстроит игру.
— Португалия обязана выходить из группы, куда также попали Чехия, Турция и Грузия?
— Конечно, Португалия — фаворит. Но никто не ждет легких матчей.
— Что говорят в Турции про Грузию и про Кварацхелию?
— Все признают его уровень. Отличный футболист, мировая звезда. Но один в поле не воин. В одиночку сложно чего-либо добиться на таком турнире. Посмотрим.
— До какой стадии турнира Португалия дойдет с Роналду в составе?
— Мы должны замахиваться на самые высокие места.
— Даже на победу?
— Да. На бумаге Португалия — претендент на титул.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии по итогам жеребьевки попала в группу F вместе с Турцией, Грузией и Чехией.