Агент Барбоза считает сборную Португалии реальным претендентом на победу на Евро-2024

Агент Паулу Барбоза считает, что сборная Португалии способна претендовать на победу на чемпионате Европы-2024.

— На ваш взгляд, Роналду на Евро должен быть игроком ротации?

— Все зависит от его формы. Если Роналду в порядке, то должен начинать матчи, а потом его уже можно менять.

— Ваш прогноз: сколько голов он забьет на чемпионате Европы?

— Точное число не назову. Но, конечно, забьет. У него будет предостаточно моментов. Сборная играет в атаку, на него.

— Просто вы довольно часто говорили про зависимость сборной от Криштиану? Когда же она закончится?

— От слов своих не отказываюсь. Сборная играет разнообразнее, более творчески, когда она не зависит от одного исполнителя. Сейчас у нас новый тренер. Посмотрим, как он выстроит игру.

— Португалия обязана выходить из группы, куда также попали Чехия, Турция и Грузия?

— Конечно, Португалия — фаворит. Но никто не ждет легких матчей.

— Что говорят в Турции про Грузию и про Кварацхелию?

— Все признают его уровень. Отличный футболист, мировая звезда. Но один в поле не воин. В одиночку сложно чего-либо добиться на таком турнире. Посмотрим.

— До какой стадии турнира Португалия дойдет с Роналду в составе?

— Мы должны замахиваться на самые высокие места.

— Даже на победу?

— Да. На бумаге Португалия — претендент на титул.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии по итогам жеребьевки попала в группу F вместе с Турцией, Грузией и Чехией.