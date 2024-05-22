Защитник «Спартака» Бабич восстановится после травмы к Евро-2024
Мануэль Стоянович, агент центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.
«Он тренируется и пребывает в хорошей форме, но не будет готов к матчу с «Оренбургом». Могу сказать, что Срджан будет готов к чемпионату Европы», — приводит слова агента Metaratings.ru.
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 30-м туре чемпионата России 25 мая.
Ранее Бабич оказался в расширенной заявке сборной Сербии на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Источник: Metaratings.ru
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|5
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16
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|25.05
|16:30
|
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|25.05
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|
Краснодар – Динамо
|- : -
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|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
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|25.05
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|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
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|
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|25.05
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|
Балтика – Локомотив
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|25.05
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Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Константин Тюкавин
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Джон Кордоба
Краснодар
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Локомотив
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Зенит
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|К
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