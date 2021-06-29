Соммер после отбитого пенальти Мбаппе: «Надо позвонить Де Ниро, вдруг он хочет сыграть меня?»

Вратарь сборной Швейцарии Ян Соммер отреагировал на отбитый решающий пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 против Франции (3:3; 5:4 — по пенальти).

«Это история! У нас были шансы закончить матч до серии пенальти, но мы ими не воспользовались. Я горжусь нашей командой. Матч был похож на голливудский фильм? Надо будет позвонить Роберту Де Ниро! Спрошу, вдруг он хочет сыграть меня в новом фильме», — приводит Weltfusball слова Соммера.

В серии послематчевых пенальти Соммер отразил решающий удар в исполнении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

В 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск). Сборная Швейцарии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.