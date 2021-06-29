Арустамян оценил вероятность ухода Черчесова с поста главного тренера сборной России

Журналист Нобель Арустамян высказал мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может покинуть свой пост. По его словам, судьба российского специалиста решится на ближайшем внеочередном исполкоме РФС.

«Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной, — написал Арустамян в Telegram. — Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола.

Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся.

Главное на сегодня сомнение — кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет».

Напомним, сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Команда заняла четвертое место и не вышла в плей-офф.