Соболев проводит вторую часть тренировки сборной в тренажерном зале
12:36
Нападающий сборной России Александр Соболев проводит вторую часть тренировки национальной команды в тренажерном зале.
Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Вчера, 27 мая Соболев пропустил вечернюю тренировку сборной. За день до этого, 26 мая он сообщил, что подвернул голеностоп.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что защитник Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке сборной России.
(Севастиан Терлецкий)
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