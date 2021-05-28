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Соболев проводит вторую часть тренировки сборной в тренажерном зале

12:36
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Нападающий сборной России Александр Соболев проводит вторую часть тренировки национальной команды в тренажерном зале.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Вчера, 27 мая Соболев пропустил вечернюю тренировку сборной. За день до этого, 26 мая он сообщил, что подвернул голеностоп.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что защитник Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке сборной России.

(Севастиан Терлецкий)

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