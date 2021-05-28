Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России

12:25
Марио Фернандес. Фото РФС
Марио Фернандес. Фото РФС
Теги:

Защитник сборной России Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на тренировке национальной команды.

Все остальные футболисты тренируются в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Москвичка зарезала гостя и выбросила тело в подъезд
Песков объяснил отказ России принять авиарейсы в обход Белоруссии
Какие сезонные ягоды, овощи и фрукты покупать в мае?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры