Семенов сравнил уровень чемпионата Европы и чемпионата мира

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов пообщался с журналистами после тренировки национальной команды в австрийском Нойштифте.

— Как проходит коммуникация с молодежью?

— Нет проблем. Даже самые молодые уже имеют опыт игры в еврокубках. В бытовом плане нет проблем. Атмосфера хорошая.

— Вы чувствуете себя железно основным игроком?

— Обойма большая, каждый делает все возможное, чтобы выйти в старте, но последнее слово за тренером.

— Чемпионат Европы или мира — какой турнир сильнее?

— На Евро я еще не был, только на двух чемпионатах мира. Уровень Евро повыше. Конечно, нет Бразилии, Аргентины, но и слабых команд нет.

— Что думаете о сборной Бельгии?

— У любых команд есть слабые места, тренерский штаб говорит, что нужно делать. Будем готовы к игре, изучим их хорошо.

— 5 июня Филипп Киркоров будет петь гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией. Как вы на это отреагировали?

— Много хороших песен у него. Такие люди придают дополнительный интерес.