Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Семенов сравнил уровень чемпионата Европы и чемпионата мира

14:43
Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов пообщался с журналистами после тренировки национальной команды в австрийском Нойштифте.

Как проходит коммуникация с молодежью?

— Нет проблем. Даже самые молодые уже имеют опыт игры в еврокубках. В бытовом плане нет проблем. Атмосфера хорошая.

— Вы чувствуете себя железно основным игроком?

— Обойма большая, каждый делает все возможное, чтобы выйти в старте, но последнее слово за тренером.

— Чемпионат Европы или мира — какой турнир сильнее?

На Евро я еще не был, только на двух чемпионатах мира. Уровень Евро повыше. Конечно, нет Бразилии, Аргентины, но и слабых команд нет.

— Что думаете о сборной Бельгии?

У любых команд есть слабые места, тренерский штаб говорит, что нужно делать. Будем готовы к игре, изучим их хорошо.

5 июня Филипп Киркоров будет петь гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией. Как вы на это отреагировали?

Много хороших песен у него. Такие люди придают дополнительный интерес.

(Максим Алланазаров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один
Белоруссия прекратила поставки бензина А-95 Украине
Убийцам рэпера в Омске, мстившим за измену с женой, вынесли приговор
Какие грехи присущи разным знакам зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры