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Соболев пропустил тренировку сборной России

17:31
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Александр Соболев пропустил вечернюю тренировку национальной команды. Утром на сборе в Австрии 24-летний форвард занимался индивидуально на поле, а вечером — в отеле.

Во вторник, 25 мая, Соболев уже занимался по индивидуальной программе.

В среду, 26 мая, футболист рассказал, что повернул голеностоп.

(Севастиан Терлецкий)

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