Соболев пропустил тренировку сборной России

Нападающий сборной России Александр Соболев пропустил вечернюю тренировку национальной команды. Утром на сборе в Австрии 24-летний форвард занимался индивидуально на поле, а вечером — в отеле.

Во вторник, 25 мая, Соболев уже занимался по индивидуальной программе.

В среду, 26 мая, футболист рассказал, что повернул голеностоп.

(Севастиан Терлецкий)