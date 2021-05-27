Соболев пропустил тренировку сборной России
17:31
Нападающий сборной России Александр Соболев пропустил вечернюю тренировку национальной команды. Утром на сборе в Австрии 24-летний форвард занимался индивидуально на поле, а вечером — в отеле.
Во вторник, 25 мая, Соболев уже занимался по индивидуальной программе.
В среду, 26 мая, футболист рассказал, что повернул голеностоп.
(Севастиан Терлецкий)
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