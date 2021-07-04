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Шевченко объяснил причины поражения сборной Украины в матче с Англией

00:42
Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итог матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли, особенно на втором этаже, - сказал Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1». - Потеря Кривцова из-за травмы была для нас проблемой, он мог составить конкуренцию на втором этаже.

Команда не отказывалась от своей структуры, принципов, были хорошие эпизоды, когда мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, но есть преимущество в классе и они (англичане – Прим. «СЭ») использовали его.

Отсутствие Малиновского? Если бы мы были укомплектованы лучше, если бы все были здоровы, то все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы достигли. Итоги Евро? Я не буду делать этого сейчас. Подведем итоги после возвращения в Киев».

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.

Украина - Англия

 

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