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Сидорчук считает незаслуженным счет матча Украина — Англия

00:51
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Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что его команда не заслуживала крупного поражения в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Не считаю, что результат вполне заслуженный, — сказал Сидорчук в эфире украинского канала «Футбол 1». — Они забили быстрый гол, но игра была достаточно равной, у нас были хорошие отрезки. Но злую шутку сыграла травма Сергея Кривцова. При стандартах он большой помощник. Три гола были забиты головой после его замены. Это наш бич.

Нельзя сказать, что Англия победила незаслуженно. Но счет не должен был быть таким. Очень тяжело переживать такие поражения. Не думал, что проиграем 0:4. Вроде и контролировал мяч неплохо, не нарушали наши принципы, не сбились на длинные передачи, старались делать то, что говорил тренер. Ощущения сейчас не очень, честно говоря».

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.

Украина - Англия

 

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