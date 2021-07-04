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Радимов: «Наши бы так не позволили англичанам точно»

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Бывший игрок сборной России и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился! — написал Радимов в Twitter.

Напомним, команда Андрея Шевченко в групповом турнире Евро-2020 набрала три очка и вышла в плей-офф, попав в четверку лучших команд, которые заняли третьи места.

В 1/8 финала Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля