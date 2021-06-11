«Шансов нет». Оргкомитет Евро-2020 рассказал, смогут ли россияне посетить матч в Дании

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ», почему российских болельщиков не пустят в Копенгаген на матч 3-го тура группового этапа между Данией и Россией (21 июня). По данным «СЭ», билеты приобрели около 2500 наших болельщиков.

— Как обстоят дела с допуском российских болельщиков в Данию? Есть ли хоть какой-то шанс разрешить ситуацию положительно? — вопрос Сорокину.

— Мы считаем, что шансов нет. Это не прерогатива оргкомитета, но мы внимательно следим за развитием ситуации. Это не зависит от федерации футбола Дании, так что мы не можем предъявить претензии коллегам. Все зависит от позиции властей Дании. Мы можем только догадываться, на основании чего принимаются такие решения.

— Как Россия решает эту проблему? Идут переговоры на самом высоком уровне?

— Правообладатель турнира — УЕФА. Сваливать решение проблемы на российские власти — необоснованно. Конечно, УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты. В этом сомнений нет. Мы обсуждаем и другие компенсационные механизмы, но окончательного решения еще нет.

(Гоша Чернов)

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