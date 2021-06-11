Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Шансов нет». Оргкомитет Евро-2020 рассказал, смогут ли россияне посетить матч в Дании

02:00
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ», почему российских болельщиков не пустят в Копенгаген на матч 3-го тура группового этапа между Данией и Россией (21 июня). По данным «СЭ», билеты приобрели около 2500 наших болельщиков.

— Как обстоят дела с допуском российских болельщиков в Данию? Есть ли хоть какой-то шанс разрешить ситуацию положительно? — вопрос Сорокину.

— Мы считаем, что шансов нет. Это не прерогатива оргкомитета, но мы внимательно следим за развитием ситуации. Это не зависит от федерации футбола Дании, так что мы не можем предъявить претензии коллегам. Все зависит от позиции властей Дании. Мы можем только догадываться, на основании чего принимаются такие решения.

— Как Россия решает эту проблему? Идут переговоры на самом высоком уровне?

— Правообладатель турнира — УЕФА. Сваливать решение проблемы на российские власти — необоснованно. Конечно, УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты. В этом сомнений нет. Мы обсуждаем и другие компенсационные механизмы, но окончательного решения еще нет.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32810
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Буду проклинать Сталина каждый день, который живу». Мовсар Евлоев — о Чимаеве, Яне и норме сна в 3-4 часа
Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Топ-55 талантов России. Часть третья. Нападающие
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи