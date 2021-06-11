Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020
09:00
Экс-футболист сборной СССР и «Фиорентины» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча-открытия Евро-2020 по футболу между сборными Италии и Турции. Встреча пройдет 12 июня в Риме.
«Итальянцы, конечно, фавориты, тем более, играют в Риме. Думаю, итальянцы убедительно победят. Турецкая команда, конечно, тоже будет сражаться — это же чемпионат Европы. Матч будет и по накалу страстей очень высок, учитывая темперамент обоих команд и то, что это первый матч Евро. Волнение тоже будет сказываться», — сказал «СЭ» Канчельскис.
Начало матча Турция — Италия — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Первом канале.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
(Екатерина Звенигородская)
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю