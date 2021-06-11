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Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020

09:00
Рим. Фото AFP
Рим. Фото AFP
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Экс-футболист сборной СССР и «Фиорентины» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча-открытия Евро-2020 по футболу между сборными Италии и Турции. Встреча пройдет 12 июня в Риме.

«Итальянцы, конечно, фавориты, тем более, играют в Риме. Думаю, итальянцы убедительно победят. Турецкая команда, конечно, тоже будет сражаться — это же чемпионат Европы. Матч будет и по накалу страстей очень высок, учитывая темперамент обоих команд и то, что это первый матч Евро. Волнение тоже будет сказываться», — сказал «СЭ» Канчельскис.

Начало матча Турция — Италия — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Первом канале.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Екатерина Звенигородская)

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