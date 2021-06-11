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Робертсон поддержал решение сборной Шотландии не вставать на колено перед матчами Евро-2020

01:53
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Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон отметил, что поддерживает решение не вставать на колено перед матчами Евро-2020. Федерация футбола Шотландии объявила о том, что шотландские игроки будут оставаться на ногах в рамках борьбы с расизмом.

Сборная Шотландии.Сборная Шотландии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

«Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение. Перед отборочными играми чемпионата мира в марте мы говорили, что высказывание своей позиции — лучший способ для нас проявить солидарность, а также укрепить необходимость значимых изменений в обществе», — цитирует пресс-служба федерации футбола Шотландии Робертсона.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Шотландии сыграет в группе D с Англией, Чехией и Хорватией.

Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») набрало свой ход после инцидента в Миннесоте чуть менее года назад. Офицер полиции Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США

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Евгений Козинов все материалы автора
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