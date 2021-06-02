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Семин высказался об окончательном составе сборной России на Евро

11:10
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Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал окончательный состав национальной команды на Евро-2020.

«Все игроки, вызванные на сборы, были хорошо просмотрены главным тренером. Черчесов определился с тактикой, поэтому было принято решение по тем или иным игрокам. Жалко, что не будет Захаряна. И у Лунева был хороший шанс играть в стартовом составе. А с остальными, наверное, все закономерно. Желаю удачи, побед и занять хорошее место!», — сказал Семин «СЭ»

Из расширенного состава из 30 игроков в список не попали четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владислав Флегонтов)

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