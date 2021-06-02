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Лебедев — о составе сборной на Евро: «Я бы и половину игроков из этой заявки на чемпионат Европы не брал»

11:09
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.

«Состав — прерогатива главного тренера. РФС доверил ему право рулить нашей сборной, значит, все его поступки и решения мы должны поддерживать. О результатах работы тренерского штаба мы будем судить после выступления нашей сборной. Если бы Черчесов слушал каждого, кто диктует ему состав, то он никогда бы его не сформировал. У нас в футболе и политике разбирается вся страна.

После вчерашней игры приятного впечатления сборная не оставила. Но главный тренер понимает, что за свои поступки надо отвечать. Я бы и половину игроков из этого состава на чемпионат Европы не брал. Но не собираюсь навязывать свое мнение остальным", — сказал Лебедев «СЭ».

В заявку были внесены 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков (отдельно назывались еще 7 резервистов) в список не вошли четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры