Далич заявил, что Олич будет участвовать в подготовке сборной Хорватии к Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что наставник ЦСКА Ивица Олич будет участвовать в подготовке национальной команды к Евро-2020.

«Да, Ивица будет с командой столько, сколько сможет, сколько ему разрешит клуб. Он будет в сборной около 10 дней, до матча с Англией. Потом у него начнется предсезонная работа с ЦСКА», — приводит 24sata слова Далича.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).