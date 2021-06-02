Далич заявил, что Олич будет участвовать в подготовке сборной Хорватии к Евро-2020
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что наставник ЦСКА Ивица Олич будет участвовать в подготовке национальной команды к Евро-2020.
«Да, Ивица будет с командой столько, сколько сможет, сколько ему разрешит клуб. Он будет в сборной около 10 дней, до матча с Англией. Потом у него начнется предсезонная работа с ЦСКА», — приводит 24sata слова Далича.
Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).
Дополнительная информация:
https://www.24sata.hr/sport/izbornik-porucio-kramu-vidim-na-poluspici-ili-desno-a-na-euru-cemo-igrati-s-jednim-napadacem-765502
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