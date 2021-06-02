Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Далич заявил, что Олич будет участвовать в подготовке сборной Хорватии к Евро-2020

11:14
Теги:

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что наставник ЦСКА Ивица Олич будет участвовать в подготовке национальной команды к Евро-2020.

«Да, Ивица будет с командой столько, сколько сможет, сколько ему разрешит клуб. Он будет в сборной около 10 дней, до матча с Англией. Потом у него начнется предсезонная работа с ЦСКА», — приводит 24sata слова Далича.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).

Дополнительная информация:

https://www.24sata.hr/sport/izbornik-porucio-kramu-vidim-na-poluspici-ili-desno-a-na-euru-cemo-igrati-s-jednim-napadacem-765502

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная России проиграла Бразилии в женской Лиге наций
Турнирная таблица группы В на ЧМ-2021 после поражения Канады от Финляндии
«Это неудача. Провал. Фиаско». Шведская пресса подводит итоги ЧМ после поражения от России
ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: где смотреть матч и во сколько начало матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи