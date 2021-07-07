Рамос назвал несправедливым поражение сборной Испании от Италии в полуфинале Евро

Защитник «Реала» Серхио Рамос отреагировал на поражение сборной Испании от Италии (1:1; 2:4 — по пенальти) в полуфинале Евро-2020.

«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть. Вы заставили всю страну переживать, воодушевили ее. Я горжусь нашей сборной», — написал у себя в Twitter Рамос.

Triste e injusto. No ha podido ser, pero hab?is hecho vibrar y emocionarse a todo un pa?s. Orgulloso de nuestra Selecci?n. #VamosEspa?a — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021

Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. Главный тренер испанцев Луис Энрике объяснял, что это решение было связано с формой 35-летнего испанца из-за травм.