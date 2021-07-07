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Рамос назвал несправедливым поражение сборной Испании от Италии в полуфинале Евро

12:24
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Защитник «Реала» Серхио Рамос отреагировал на поражение сборной Испании от Италии (1:1; 2:4 — по пенальти) в полуфинале Евро-2020.

«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть. Вы заставили всю страну переживать, воодушевили ее. Я горжусь нашей сборной», — написал у себя в Twitter Рамос.

Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020. Главный тренер испанцев Луис Энрике объяснял, что это решение было связано с формой 35-летнего испанца из-за травм.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля