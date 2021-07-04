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Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/2 финала

03:00
«Уэмбли» приимет решающие игры Евро-2020. Фото AFP Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
«Уэмбли» приимет решающие игры Евро-2020. Фото AFP
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На чемпионате Европы на очереди — полуфиналы.
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото —

Решающие матчи Евро-2020 принимают Лондон и стадион «Уэмбли». В первой паре играют Италия и Испания, в другой — Англия и Дания.

Италия в плей-офф победила Австрию (2:1 д.в.) и Бельгию (2:1), а Испания — Хорватию (5:3 д.в.) и Швейцарию (1:1, пенальти 3:1).

Англия после выхода из группы выбила Германию (2:0) и Украину (4:0), а Дания — Уэльс (4:0) и Чехию (2:1).

Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

6 июля, вторник

22.00 (мск). Италия — Испания

7 июля, среда

22.00 (мск). Англия — Дания

Финал — 11 июля, воскресенье, в Лондоне, начало — 22.00 (мск).

Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/2 финала.

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.

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Артем Агапов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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