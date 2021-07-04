Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/2 финала
03:00
На чемпионате Европы на очереди — полуфиналы.
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото —
Решающие матчи Евро-2020 принимают Лондон и стадион «Уэмбли». В первой паре играют Италия и Испания, в другой — Англия и Дания.
Италия в плей-офф победила Австрию (2:1 д.в.) и Бельгию (2:1), а Испания — Хорватию (5:3 д.в.) и Швейцарию (1:1, пенальти 3:1).
Англия после выхода из группы выбила Германию (2:0) и Украину (4:0), а Дания — Уэльс (4:0) и Чехию (2:1).
Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала
6 июля, вторник
22.00 (мск). Италия — Испания
7 июля, среда
22.00 (мск). Англия — Дания
Финал — 11 июля, воскресенье, в Лондоне, начало — 22.00 (мск).
Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/2 финала.
Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.
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