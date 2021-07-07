Перед началом серии пенальти полуфинала Евро-2020 Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пен.) состоялся необычный инцидент между капитанами команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альбой.

Во время жеребьевки для выбора ворот 36-летний Кьеллини улыбался и вел себя раскованно. Капитан итальянцев шутил с арбитрами встречи и обнимал 32-летнего Альбу. Испанец был удивлен такому поведения соперника и чувствовал себя неуверенно.

После первой жеребьевки Кьеллини слегка задел лицо Альбы кулаком, произнеся на испанском: «Лжец, лжец». Так он отреагировал на то, когда защитник команды Луиса Энрике решил, что жребий оказался в их пользу. Тогда арбитры устроили повторную жеребьевку, хотя посчитали, что победил представитель команды Роберто Манчини.

По итогам второго жребия Кьеллини указал на ворота, за которыми сидели болельщики сборной Италии. После этого он несколько раз похлопал по спине Альбу, приподнял его и крепко пожал ему руку.

Giorgio Chiellini and Jordi Alba before the penalty kicks ? pic.twitter.com/FKtE26ogSF — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 6, 2021 Get you someone who hugs you the way Chiellini hugs Jordi Alba before a penalty shootout ? pic.twitter.com/lVla4UiKkK — Metro Sport (@Metro_Sport) July 6, 2021

11 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. Италия сыграет в нем с победителем пары Англия — Дания.