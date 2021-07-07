Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Лжец». Кьеллини устроил шоу перед серией пенальти матча Италия — Испания и смутил Альбу

12:19
6 июля. Лондон. Италия — Испания — 1:1 (4:2 — по пен.). Жорди Альба и Джорджо Кьеллини перед серией пенальти. Фото Reuters
6 июля. Лондон. Италия — Испания — 1:1 (4:2 — по пен.). Жорди Альба и Джорджо Кьеллини перед серией пенальти. Фото Reuters
Теги:

Перед началом серии пенальти полуфинала Евро-2020 Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пен.) состоялся необычный инцидент между капитанами команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альбой.

Во время жеребьевки для выбора ворот 36-летний Кьеллини улыбался и вел себя раскованно. Капитан итальянцев шутил с арбитрами встречи и обнимал 32-летнего Альбу. Испанец был удивлен такому поведения соперника и чувствовал себя неуверенно.

После первой жеребьевки Кьеллини слегка задел лицо Альбы кулаком, произнеся на испанском: «Лжец, лжец». Так он отреагировал на то, когда защитник команды Луиса Энрике решил, что жребий оказался в их пользу. Тогда арбитры устроили повторную жеребьевку, хотя посчитали, что победил представитель команды Роберто Манчини.

По итогам второго жребия Кьеллини указал на ворота, за которыми сидели болельщики сборной Италии. После этого он несколько раз похлопал по спине Альбу, приподнял его и крепко пожал ему руку.

11 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. Италия сыграет в нем с победителем пары Англия — Дания.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12936
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Испания, полуфинал Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Глава МИД Украины предложил Белоруссии альтернативу «русскому миру»
Полицейского убили в Подмосковье из-за замечания
Вскрылась шокирующая правда о смерти Владимира Меньшова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля