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Мурашко подтвердил, что вакцинация от коронавиурса не является обязательным условием допуска на матчи в Санкт-Петербурге

20:04
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции не является обязательной для посещения чемпионата Европы по футболу.

«Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее Мурашко призвал россиян, собирающихся на матчи чемпионата Европы по футболу, сделать прививку от коронавируса. Он также добавил, что людям с признаками инфекционного заболевания нельзя идти на футбол, поскольку нужно заботиться и о безопасности окружающих.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Семь матчей чемпионата Европы примет Санкт-Петербург: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11543037

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