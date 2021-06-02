Де Брейне пропустит стартовый матч Евро-2020 против России
19:58
Полузащитник Кевин де Брейне с высокой долей вероятности не сможет сыграть за сборную Бельгии в первом матче чемпионата Европы против России. Оценивая шансы де Брейне сыграть в стартовом матче, главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес назвал «крайне маловероятной» возможность увидеть Кевина на поле.
«Де Брейне может быть готов сыграть на чемпионате Европы, но мы не знаем, когда», — цитирует Мартинеса Le Parisien.
Напомним, что Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня (в Санкт-Петербурге).
Полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брейне диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).
Опрос
проголосовало: 3527Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю