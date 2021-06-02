Де Брейне пропустит стартовый матч Евро-2020 против России

Полузащитник Кевин де Брейне с высокой долей вероятности не сможет сыграть за сборную Бельгии в первом матче чемпионата Европы против России. Оценивая шансы де Брейне сыграть в стартовом матче, главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес назвал «крайне маловероятной» возможность увидеть Кевина на поле.

«Де Брейне может быть готов сыграть на чемпионате Европы, но мы не знаем, когда», — цитирует Мартинеса Le Parisien.

Напомним, что Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня (в Санкт-Петербурге).

Полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брейне диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).