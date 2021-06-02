Нигматуллин считает, что вопрос с первым вратарем сборной России еще не решен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил состав вратарской линии национальной команды на Евро-2020. В окончательный состав команды попали Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар») и Юрий Дюпин («Рубин»). Вне заявки остался голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

«Думаю, что все логично. Нельзя сказать, что он [Лунев] сыграл сильнее и более ярко, чем остальные претенденты в сборной, поэтому, думаю, он сам психологически был готов к тому, что будет в числе отсеянных, — цитирует Нигматуллина ТАСС 2 июня. — Что касается Шунина, он товарищескую игру начал первым, и до этого он играл первым номером. Сезон в клубе был неоднозначным, со взлетами и падениями, но в сборной он играл достаточно надежно. То, что вышел на замену Сафонов (в матче со сборной Польши — Прим. «СЭ»), говорит о том, что на него тоже очень рассчитывают. И выбор, кто будет номер один, еще не решен».

На Евро-2020 россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.