Мухин отказался комментировать свой пост в Instagram о руководстве «Локомотива»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Максим Мухин отказался комментировать свою публикацию в Instagram о руководстве «Локомотива».

— Пост в Инстаграм про руководство? Понимаю, что это всем интересно, но сейчас все мысли только о сборной. Прошу не спрашивать пока об этом, — сказал Мухин.

28 мая стало известно, что Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА. В день перехода 19-летний футболист выложил у себя в Instagram пост, в котором поблагодарил болельщиков и команду железнодорожников, а также добавил: «Этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву».

(Сергей Федоров)