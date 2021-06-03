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Оздоев прокомментировал травму Де Брейне перед Евро-2020

13:16
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о травме лидера сборной Бельгии Кевина Де Брейне.

«Жаль, что Де Брейне получил травму. Когда такие игроки выбывают, ты понимаешь, что это очень обидная ситуация для игрока. Он весомая потеря для Бельгии, но там много игроков. Будем досконально всех изучать», — сказал Оздоев.

Де Брейне получил перелом носа в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), однако попал в окончательный список Бельгии на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Сергей Федоров)

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