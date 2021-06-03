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Мухин: «Было волнение, что могу не попасть в окончательный состав сборной»

13:10
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Полузащитник сборной России Максим Мухин прокомментировал попадание в заявку команды на чемпионат Европы-2020.

«Волнение было, что могу не попасть в окончательный состав. Я молодой игрок, опыта не так много. Но я тренируюсь всегда на максимуме. В голове сейчас все мысли о сборной. Нагрузки в команде посильнее. Австрийский сбор напоминал работу с Юрием Павловичем Семиным.

Решение датчан не пускать наших болельщиков? Мне трудно об этом говорить. Может быть, это даже разозлит нас немного. Все равно будем чувствовать поддержку болельщиков у телеэкранов», — сказал Мухин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Сергей Федоров)

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